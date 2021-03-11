Более девяти тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России

За последние сутки в России выявлены 9270 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 459 человек. Вылечились 14 006 пациентов, такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1281 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 961, в Ленинградской области - 112, в Архангельской области - 105, в Вологодской области - 109, в Мурманской области - 71.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 360 823 раза. Умерли 90 734 человека.

Напомним, в Карелии 10 марта Covid-19 выявлен у 108 человек. Фото otkritku.ru