11 марта 2021, 11:09
Более девяти тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России выявлены 9270 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 459 человек. Вылечились 14 006 пациентов, такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 1281 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 961, в Ленинградской области - 112, в Архангельской области - 105, в Вологодской области - 109, в Мурманской области - 71.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 360 823 раза. Умерли 90 734 человека.
Напомним, в Карелии 10 марта Covid-19 выявлен у 108 человек. Фото otkritku.ru