Глава Республики посетил Сегежский ЦБК и «Сегежскую упаковку»

В рамках рабочей поездки по Сегежскому району Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков посетил предприятия Segezha Group (АФК «Система») - Сегежский ЦБК и ООО «Сегежская упаковка».

На конвертинговом предприятии, выпускающем индустриальную и потребительскую упаковку, руководителю региона продемонстрировали работу новой производственной линии, запуск которой в режиме пуско - наладки состоялся в конце 2020 года. Новая линия позволит предприятию увеличить производство мешков на 87 млн. шт. в год.

О новом оборудовании, благодаря которому в Сегеже создается дополнительно 60 рабочих мест, рассказал исполнительный директор ООО «Сегежская упаковка» Алексей Ситников. Он отметил, что оборудование Digital Pasting AM 8135 немецкой машиностроительной компании Windmöller & Hölscher выпускает широкий спектр продукции, дает возможность уникального цифрового нанесения клея на упаковку. Возможности нового оборудования позволяют постоянно совершенствовать производственные характеристики выпускаемой продукции. Цифровая система поперечной и продольной склейки позволяет оперативно менять настройки, изготавливать небольшие партии упаковочного продукта, гибко реагируя на запросы клиентов от малого бизнеса.

После знакомства с новой линией Артур Парфенчиков особо подчеркнул, что Segezha Group успешно развивает производственные мощности.

«Оборудование производит впечатление. Нам показали технологические процессы, они высоко автоматизированы и при этом важно, что для работы на этой линии создаются новые рабочие места. Для моногорода это очень хороший проект. Важно, что наше, карельское предприятие выпускает экологичную продукцию и является лидером в России по объему производства бумажных мешков. Мы видим, что параллельно с модернизацией компания четко идет в графике реализации экологической программы Сегежского ЦБК и уже к осени жители города Сегежи заметят существенные улучшения»

- отметил Артур Парфенчиков.

О проектах 2021 года главе региона подробнее рассказал генеральный директор Сегежского ЦБК Алексей Паньшин.

«Мы возлагаем на этот год большие планы. Компания давно готовилась к этому этапу развития. Процесс подготовки технической документации, процесс производства оборудования заняли почти два года. Сегодня оборудование для ремонта содорегенерационных котлов уже в Сегеже. Мы готовимся к масштабным ремонтным работам. Обновленные промышленные объекты позволят как снизить воздействие на окружающую среду, так и обеспечат возможности для увеличения объемов производства»

Гендиректор градообразующего комбината рассказал также о реконструкции цеха каустизации и регенерации извести (ЦКРИ), которая по факту позволит получить новый современный цех.

Segezha Group вносит заметный вклад в социальное развитие города, улучшение городской среды. Сегежский ЦБК взял на себя обслуживание городских тепловых сетей. Комбинат помогает жителям благотворительными программами, содействует Сегежской ЦРБ в закупке медицинского оборудования, поддерживает ветеранов и спортивные секции, создает в городе спортивную инфраструктуру. В ближайшее время в Сегеже состоится ряд встреч СЦБК с горожанами по проектам благоустройства. Обсудить будущее городских общественных пространств жителей пригласят через группы в социальных сетях.

В рабочей поездке на предприятия Segezha Group приняли участие Элиссан Шандалович, председатель Законодательного Собрания Республики Карелия, Олег Ермолаев, куратор Сегежского района - министр экономического развития и промышленности Республики Карелия, Алексей Щепин, министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия, а также руководители Сегежского муниципального района.