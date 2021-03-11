11 марта 2021, 10:08
Карельский город вошел в топ направлений для коротких поездок весной
Сутки отдыха в Лахденпохье обходятся путешественникам почти в семь тысяч рублей
Город Лахденпохья попал в список самых популярных направлений для путешествий по России весной 2021 года. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Помимо карельского города, в топ вошли Ялта, Севастополь, Шерегеш, Санкт-Петербург и другие города.
Сутки проживания в Лахденпохье обойдутся путешественникам, в среднем, в 6938 рублей.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 марта по 30 апреля 2021 года. Фото dela.ru