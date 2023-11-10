Более десяти тысяч семей получили региональный маткапитал в Карелии

Размер регионального семейного капитала составляет 105 500 рублей. В Карелии такую меру поддержки получили более десяти тысяч семей. Такие цифры на своей странице в соцсети озвучила министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату за присмотр и уход за ребенком, осваивающим программы дошкольного образования, приобретение автомобиля и/или сельскохозяйственной техники, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, оплату газификации жилья.

С лета этого года средства регионального маткапитала можно направить на ремонт жилья. Заявление на эту меру поддержки принимают через госуслуги. // фото freepik.com