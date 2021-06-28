Более десяти тысяч крыс живут на помойках Петрозаводска

На контейнерных площадках Петрозаводска, согласно подсчету, обитает порядка десяти тысяч крыс. Такие цифры привел руководитель городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев со ссылкой на исследование, подготовленное учеными ПетрГУ.

В сравнении с другими городами это небольшое число грызунов, заявил Андрей Бекелев. В целом число крыс на улицах карельской столицы относительно невелико.

– Как бы странно ни казалось, но Петрозаводск – в числе лидеров. В среднем две крысы на человека в мире приходится, у нас – 0,1 крыса, – рассказал чиновник.

Он отметил, что полностью истребить крыс невозможно, речь идет лишь о контроле их численности. При этом только травить грызунов неэффективно. Для борьбы с ними необходимо строить качественные контейнерные площадки и переходить к раздельному сбору мусора, чтобы люди не выбрасывали на помойку пищевые отходы. К слову, в Петрозаводске лишь четверть контейнерных площадок – закрытого типа.