Более десяти рейсов отменил автовокзал Петрозаводска

Автовокзал Петрозаводска отменил ряд рейсов 24 мая. Об этом сообщает официальный паблик автовокзала в соцсети.

Сегодня не повезут пассажиров следующие автобусы: № 522 «Петрозаводск - Суоярви» в 7:05 и 14:15; № 133Э «Петрозаводск - Кондопога ЭКСПРЕСС» в 13:00 и 16:15; № 118 «Петрозаводск - Падозеро 33 км» в 9:45; № 622А «Петрозаводск - Эссойла/Сяпся» в 7:45 и 13:15; № 622 «Петрозаводск - Эссойла» в 17:00; № 127 «Петрозаводск - Орзега» в 9:30, 13:15 и 18:45.

Администрация автовокзала принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Фото rk.karelia.ru