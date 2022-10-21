Более 80 видов мороженого производят в Карелии

Завод «Холод Славмо» производит более 80 видов мороженого собственного бренда «Мороженое Карелии». Уникальность изготовления холодной сладости заключается в технологическом замкнутом цикле производства. Семь линий по изготовлению мороженого позволяют выпускать до 30 тонн продукции в сутки. Два года назад компания прошла сертификацию и получила разрешение на применение знака «Сделано в Карелии», сообщает пресс-служба главы РК.

Два года назад на предприятии возникли серьезные трудности. Кризис был вызван финансовой нагрузкой по оплате налоговых платежей, образовавшихся по результатам деятельности и управления прежних собственников. Предприятию дали рекомендации по реструктуризации кредиторской задолженности, увеличению прибыли путем снижения издержек производства и нахождению новых рынков сбыта. Впоследствии арбитражный суд РК закончил процедуру наблюдения и ввел финансовое оздоровление, утвердил график погашения задолженности. Предприятие начало выплачивать долги.

В настоящее время завод работает стабильно, рынок сбыта широк, говорит гендиректор предприятия Полина Степанова. У завода есть своя торговая сеть: Мурманск, Новгород, Псков, Санкт-Петербург. В этом году с предприятием начал сотрудничать Ростов-на-Дону. У производителя есть планы по освоению рынка сбыта Краснодарского края.

Премьер-министр Александр Чепик заявил, что правительство Карелии готово содействовать заводу в поиске новой производственной площадки для увеличения объемов производства, снижения себестоимости продукции, появления новых позиций товара. (фото предоставлено пресс-службой главы РК)