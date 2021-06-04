04 июня 2021, 20:45
Более 720 водителей в Карелии нарвались на крупные штрафы
В ГИБДД напомнили о размере штрафа для водителей без прав
Дорожная полиция ловит в Карелии водителей, которые садятся за руль, не имея прав.
Накануне, 3 июня, в Сегеже от управления автомобилем «Ниссан» был отстранен водитель, не имеющий прав. Нарушителя привлекли к административной ответственности. За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
По информации ГИБДД, с начала 2021 года в республике от управления автомобилем были отстранены более 720 водителей, не имеющих прав. (фото vk.com)