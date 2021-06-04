04 июня 2021, 14:04
Фургон «Хендай» вылетел с трассы «Кола» в кювет
Авария на севере Карелии произошла накануне вечером
Авария с участием фургона «Хендай» произошла накануне, 3 июня, в Кемском районе республики.
Транспортное средство двигалось по трассе «Кола». В какой-то момент фургон пробил ограждение и вылетел в кювет. Транспортное средство опрокинулось на бок.
На помощь подоспели спасатели пожарной части Кемского района. По сообщению МЧС Карелии, в 19:17 для ликвидации дорожного происшествия привлекались четверо спасателей.
(фото vk.com)