Более 60 проектов из Карелии поддержаны федеральным грантом

Победителями 1-го сезона заочного конкурса «Росмолодежь. Гранты» среди физических лиц стали 63 проекта из Карелии, которые получили поддержку на общую сумму более 36 миллионов 644 тысяч рублей. Об этом рассказали в Министерстве образования и спорта Карелии.

Среди самых ярких проектов республики выделили сразу несколько идей.

Проект Алины Хованской - Молодежная иммерсивная аудиопрогулка «Привет, Костомукша». Задумка предлагает силами молодежи создать уникальный краеведческий продукт, в котором будут соединены выстроенный городской маршрут, аудиосопровождение, игровое взаимодействие с окружающей средой.

Еще одна важная инициатива - школа «ОсобеннаЯ красотка» Юлии Иванович. Ее задача - проведение комплексной программы обучения, личностного роста и досуга для женщин с инвалидностью и ОВЗ.

- С каждым сезоном конкурса в нем участвует всё больше и больше молодых людей. Сейчас мы на третьем месте по количеству победителей после Нижегородской области и Удмуртской Республики. Социальное проектирование привлекает молодежь и дает им возможность воплощать мечты в реальность. Поздравляем победителей!,

- отметили в карельском Минобре.

Если и у вас есть идеи, которые вы бы хотели реализовать для улучшения социальной среды, то попробовать опубликовать свой проект можно по ссылке.