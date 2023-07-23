23 июля 2023, 12:30
Более 500 карельских детей из семей бойцов СВО отдохнут на море
Первая группа школьников из Карелии уже отправилась на юг
Более 500 карельских детей из семей участников специальной военной операции отдохнут на море этим летом, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Первая группа из 105 детей три недели проведет в летнем оздоровительном лагере, расположенном в Краснодарском крае. Ребят ждет активный и увлекательный отдых: море и пятиразовое питание, интересные мероприятия и экскурсии, игры на свежем воздухе и новые друзья.
Всего в этом году запланированы три смены, во время которых в лагере отдохнут более 500 детей, чьи отцы защищают страну в зоне СВО. Путевки предоставляются бесплатно. По вопросам их получения следует обращаться в районные администрации по месту жительства. // Фото: пресс-служба правительства РК.