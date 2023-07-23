Более 500 карельских детей из семей бойцов СВО отдохнут на море

Более 500 карельских детей из семей участников специальной военной операции отдохнут на море этим летом, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Первая группа из 105 детей три недели проведет в летнем оздоровительном лагере, расположенном в Краснодарском крае. Ребят ждет активный и увлекательный отдых: море и пятиразовое питание, интересные мероприятия и экскурсии, игры на свежем воздухе и новые друзья.

Всего в этом году запланированы три смены, во время которых в лагере отдохнут более 500 детей, чьи отцы защищают страну в зоне СВО. Путевки предоставляются бесплатно. По вопросам их получения следует обращаться в районные администрации по месту жительства. // Фото: пресс-служба правительства РК.