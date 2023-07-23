Каждый третий житель Петрозаводска хотел бы работать на госслужбе

35 процентов петрозаводчан хотели бы работать госслужащими, 49 процентов — нет. Об этом говорят данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Мужчины стремятся работать чиновниками несколько чаще женщин (39 и 32 процента соответственно), однако два года назад среди представителей сильного пола мечтающих быть чиновниками было чуть больше (40 процентов).

Количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста опрошенных: 26 процентов среди молодежи до 24 лет, 35 процентов среди горожан старше 45 лет.

При этом вот что характерно: что Петрозаводчане считают, что попасть на госслужбу можно только коррупционным путем:

«Должность госслужащего стоит очень дорого»; «В этой области нужны связи или деньги, а у меня их нет»; «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника».

Исследование рынка труда показывает: за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13 процентов, а резюме стало меньше на 35 процентов.

Портрет соискателя должностей в сфере государственной гражданской службы за год изменился следующим образом: средний возраст вырос с 37 до 40 лет (за счет уменьшения числа резюме молодежи); увеличилось количество соискателей, которые ищут работу, не увольняясь со старой (+14 п.п.). Для этой группы соискателей важно, чтобы условия работы на госслужбе были лучше, чем на текущем месте работы.

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Петрозаводска, не имеющие опыта работы на госслужбе. Время проведения: 14—18 июля 2023 года. // Фото: Freepik