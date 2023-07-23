От героя СВО властям одни проблемы

Текст: Андрей Мазуровский

В настоящее время в особую категорию населения включены и участники СВО. Это понятно и объяснимо: люди с риском для жизни и здоровья выполняют свой долг. Государство выделяет немалые средства, созданы специальные структуры, на которые возложена эта многогранная работа.

Но вот случай, о котором мне рассказала Ирина Викторовна Сиротинцева из поселка Янис. Жизненная ситуация, служащая яркой демонстрацией формального отношения к людям со стороны чиновников, занятых поисками закорючек в законах, словно их цель не решить проблему, а уйти от нее, обезопасив себя на всякий случай.

Суть в том, что ребенок, ставший сиротой в 6 лет, так и не получил положенного ему по закону жилья. Сейчас он уже взрослый, 24 года, отслужил в армии и по контракту стал участником СВО. Герой, имеет награду – медаль «За боевые заслуги». Ежедневно он рискует своей жизнью и, конечно же, верит в победу и мирную жизнь. Мечтает вернуться домой, создать семью.

Вот только возвращаться некуда.

В 2006 году Ирина Викторовна установила опекунство над шестилетним ребенком из Сортавальского района, который остался сиротой после смерти матери. Органы опеки долго решали вопрос о месте регистрации мальчика и остановились на комнате в общежитии бывшей казармы воинской части в пос. Кааламо. По просьбе органов опеки г. Сортавала в 2013 году помещение было обследовано СЭС и признано непригодным для проживания. Сироту поставили в очередь на получение жилья.

Прошло десять лет. В 2016 году вновь собралась, правда уже в другом составе, комиссия, которая пришла к прямо противоположному выводу: помещение все же пригодно для проживания (хотя ремонта там не было отродясь). И, конечно же, поторопились ребенка снять с очереди на получение жилья. Комиссия решила, что здание кирпичное, не разваливается, ребенок там может жить, порекомендовали ему сделать в комнате ремонт. Правда, когда сама опекун приехала в поселок и осмотрела данное помещение совместно с представителем органов ЖКХ, то поняла, что нормальных условий там нет, и жить там парню будет невозможно. В этом муниципальном помещении нет возможности пользоваться кухней, туалетом, да и выбиваемые регулярно двери не позволяют не только там жить, но просто находиться. Комнату занимали то одни, то другие «неблагополучные» лица.

"Жилье", предоставленное сироте. По мнению чиновников, здесь можно жить...

Женщина обратилась с письмом к заместителю премьер-министра правительства РК И.Ю. Корсакову с просьбой помочь разрешить ситуацию, назвав подобное решение издевательством над сиротой.

В 2020 году она получила письмо от госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору (№ 2922от 31.03.2020), которое, после очень подробных рассуждений на нескольких страницах с многочисленными ссылками на законы, завершилось выводом, что законные основания для обеспечения А.О. Кошкина жилым помещением отсутствуют. На последующие обращения Ирина получала ответы, что рассмотрение проблемы сироты невозможно по причине пандемии.

Сирота так и остался без жилья.

Потом парень ушел служить в армию. Сейчас он проходит военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, находится в зоне СВО.

Ежедневно рискуя жизнью, он все же мечтает о возвращении. Часто в письмах задает вопрос своей второй маме: не случилось ли чуда, не решился ли его вопрос с жильем? Правда, уже и сам в это не верит. Да, ему всегда будет рада женщина, вырастившая его, но ведь у взрослого молодого человека могут быть свои планы на жизнь.

Вот скажите, какие чувства могут овладевать этим молодым человеком, которого обманули в жизни? Что мы можем сказать ему о патриотизме, о долге перед Родиной?.. У кого найдутся уместные слова?

Получается, Родина-то его обманула. Причем дважды: первый раз еще ребенком, второй раз – сейчас, когда он воюет. Хотя в реальности обманули те, кто в силу должности представляет и олицетворяет Родину: конкретные чиновники, которые по закону обязаны были решить проблему и которые получают за это зарплату.

Иногда удивляемся: почему это в России сформировалось устойчивое раздражительное отношение, а порой и просто ненависть к чиновникам разного ранга? Может, потому что люди сталкиваются с такими вот случаями?..

В общем, сегодня местные чиновники Героя дома не ждут. От него одни проблемы. Вот и спрашивает Ирина Викторовна от имени своего парня: куда еще можно обратиться за справедливостью? Уже подумывает о том, что пора собираться в Москву к Путину – может, он что посоветует…

Так ведь Путин уже давно, и не раз, посоветовал! Сказал и подчеркнул, что проблемы каждого солдата СВО и членов его семьи должны быть оперативно решены. Для этих целей созданы многочисленные государственные и общественные организации, выделены большие государственные средства. Да только что-то голос Путина не слышен карельским чиновникам…

Очень прошу уполномоченных законом официальных лиц в правительстве РК изучить эту проблему и попытаться найти ее решение. Потому что уж если это нам не по силам – то что тогда по силам, вообще?.. // Фото: freepik