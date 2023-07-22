В Карелии на неделе будут массово отключать электричество

Жителей Карелии предупредили о массовых отключениях электричества.

Перебои возможны на неделе с 24 по 30 июля. В зону отключения попадут Кондопожский, Прионежский, Сортавальский, Медвежьегорский, Лоухский, Сегежский, Муезерский, Калевальский, Кемский, Олонецкий районы и Петрозаводск.

В карельской столице отключать электричество будут 29 июля с 10:00 до 15:00 на улице Онежской флотилии, 1. Подробный график можно посмотреть здесь.

Отключения связаны с неотложным ремонтом, технологическим присоединения к сетям и расчисткой трасс ЛЭП.