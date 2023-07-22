Ученые оценивают запасы углерода в карельских болотах

Большую роль в регулировке углеродного баланса нашей планеты играют болота. Они поглощают углекислый газ и аккумулируют углерод.

Карельские исследователи оценивают запасы углерода. Работают в полевых условиях. Для наблюдений выбрали болотную систему Койву-Ламбисуо.

«На пробных площадях в течение 2023 года и в дальнейшем будут проводиться работы по оценке пулов углерода в торфе, надземной и подземной фитомассы, а также первичной продукции растений», - говорят в научном центре.

Как отмечают в карельском научном центре РАН, работа ведется в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения. Проект предполагает создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. // фото unsplash.com/Vera Gorbunova