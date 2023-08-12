Более 500 человек пробегут в Петрозаводске «Километр здоровья»

Сегодня, в День физкультурника спортсмены и любители бега присоединятся к традиционной акции, которая пройдет на Онежской набережной с 13-00 до 14-30 часов в формате соревнований.

Расписание «Километра здоровья»:

12-00 - начало регистрации (выдача номеров)

13-00 - 300 метров (девочки, мальчики - 4 забега)

13-15 - 500 метров (8-9 лет - 2 забега)

13-30 - 500 метров (10-11 лет - 2 забега)

13-40 - 1000 метров (12-14 лет - 2 забега)

13-55 - 1000 метров (15-17 лет - 1 забег)

14-00 - 1000 метров (женщины, девушки - 2 забега)

14-15 - 1000 метров (юноши, мужчины - 2 забега)

Организаторы напоминают, что палатка для регистрации будет находиться на площадке в районе большой лестницы. Первыми номера получат участники детских забегов (взрослые могут получить номер перед стартом своего забега).

Также организаторы просят участников забега не забывать с собой булавки - чтобы прикрепить номер на грудь. // Фото: группа «Километр здоровья» в ВК.