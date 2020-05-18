Более 400 протоколов поступило в суды Карелии о нарушении самоизоляции

На 17 мая 2020 года в районных и городских судах Республики Карелия зарегистрировано 443 административных материала по ст. 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ в отношении жителей республики, которые грубо нарушили правила поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики (самоизоляции) в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает паблик «Скажи экстремизму нет / Республика Карелия».

Из 443 административных материалов судами уже рассмотрено 148, по 136 материалам вынесены постановления о назначении административного наказания, по 5 материалам вынесены постановления о возврате протоколов для устранения недостатков, а по 7 материалам вынесены постановления о прекращении производства.

Административные материалы зарегистрированы и рассматриваются в 16 судах республики:

– Петрозаводский городской суд – 90 материалов (рассмотрено – 80);

– Кондопожский городской суд – 53 материала (рассмотрено – 18);

– Прионежский районный суд – 50 материалов (рассмотрено – 5);

– Сегежский городской суд – 48 материалов;

– Беломорский районный суд – 46 материалов (рассмотрено – 7);

– Пряжинский районный суд – 32 материала (рассмотрено – 2);

– Костомукшский городской суд – 27 материалов;

– Медвежьегорский городской суд – 25 материалов (рассмотрено – 4);

– Питкярантский районный суд – 22 материала (рассмотрено – 15);

– Сортавальский городской суд – 15 материалов (рассмотрено – 7);

– Кемский районный суд – 14 материалов;

– Суоярвский районный суд – 9 материалов (рассмотрено – 9);

– Пудожский районный суд – 5 материалов (рассмотрено – 1);

– Олонецкий районный суд – 5 материалов;

– Лоухский районный суд – 1 материал;

– Лахденпохский районный суд – 1 материал.

Напомним статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», санкция по ч. 1 статьи – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.