Артур Парфенчиков сегодня проведет «прямую линию» с предпринимателями

У главы Карелии Артура Парфенчикова сегодня предстоит непростой разговор с карельскими предпринимателями, пострадавшими от пандемиии коронавируса.

В режиме видеоконференцсвязи Артур Парфенчиков вместе с бизнесменами обсудит предложения, о том, как можно организовать безопасную работу предприятий в условиях пандемии, в том числе и тех ОКВЭД, с которых ограничительные меры пока не сняты, а также меры поддержки для бизнеса.

Начало онлайн-трансляция в 15.00. Он будет идти на странице главы Карелии во «Вконтакте».

Добавим, что более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России прогнозируют ухудшение экономической ситуации в ближайшем будущем, следует из опроса разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан».

Как передает РБК со ссылкой на исследование, 82,9% респондентов считают, что больше всего из-за последствий коронавируса пострадала ресторанная отрасль. 61,6% опрошенных назвали индустрию моды и красоты, 48,5% – производственную сферу.

По мнению участников, лучше всего с кризисом справятся IT-индустрия (так полагают 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

Говоря о возможных путях спасения бизнеса, 34% указали на переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% – на перевод части сотрудников на «пожизненную» удаленку и частичный отказ от офисов.