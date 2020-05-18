Неизвестные подожгли гараж в Петрозаводске

Имущество в гараже сгорело из-за поджога, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

На исходе недели – в пятницу, 15 мая – около девяти часов вечера на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение, что горит бетонный гараж на улице Балтийской. Через пять минут пожарные расчеты уже были на месте происшествия и приступили к ликвидации пожара.

Профессионалам потребовалось порядка десяти минут. Чтобы справиться с огнем. В результате возгорания в гараже было повреждено имущество на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным специалистов пожар в гараже произошел из-за умышленного поджога.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается.