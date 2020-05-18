18 мая 2020, 08:44
Шесть человек госпитализированы с пневмонией в Карелии
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19
Шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 390 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.