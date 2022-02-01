Более 300 пожилых жителей Карелии лечатся в ковидных стационарах

799 человек лечатся в ковидных стационарах Карелии, сообщил в соцсети министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. При этом больше всего заболевших – 335 человек - именно пожилые пациенты старше 60 лет.

Также много заболевших, проходящих лечение в стационарах, среди людей в возрасте от 50 до 59 лет. Таких пациентов 173. Лечение получают также пациенты в возрасте от 40 до 49 лет – их в стационарах 113, пациенты от 30 до 39 лет – 69 человек, пациенты от 18 до 29 – 62 человека. В стационарах лечатся и дети до 18 лет. Таких пациентов в республике 47 человек.

Амбулаторно в поликлиника Петрозаводска с ковидом лечится 2868 человек. При этом больше всего заболевших отмечено среди возрастной группы от 30 до 39 лет – 706 человек, также много заболевших - 668 - среди людей в возрасте от 40 до 49 и от 50 до 59 лет – 364. Много заболевших среди детей – 562 человека. (фото pixabay.com, Foundry)