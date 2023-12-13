Более 30 наград взяли карельские тхэквондисты на турнире в Москве

Спортсмены из Карелии отлично выступили на турнире «Московский вызов». Состязания проходят уже более 20 лет.

Тхэквондисты из 45 регионов России, Абхазии, Армении, Белоруссии выступили на 17 московских площадках. Участниками стали 2750 спортсменов.

Нашу республику на стартах представили 33 спортсмена, 5 тренеров и 2 судей, сообщается в паблике «Спорт норма жизни Карелия». По итогам турнира, у карельских ребят – 31 медаль: 11 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых.

Тхэквондист Марк Копачев занял два первых места в базовых дисциплинах - туль и спарринг.

В эти дни карельский олимпиец Владислав Ларин выступает в Китае, где проходит турнир мировой серии Grand Slam 2023. // фото freepik.com