Более 280 километров дорог хотят отремонтировать в Карелии в этом году

В этом году в Карелии собираются отремонтировать более 280 километров дорог, из них более 260 км — региональные магистрали и около 20 км — участки дорог в Петрозаводске. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт в этом году предусмотрено 5,3 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей – деньги федерального бюджета, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Ремонт будет вестись в Кондопожском, Олонецком, Прионежском, Медвежьегорском, Сегежском и Калевальском районах и Петрозаводске. Начнут приводить в порядок дорогу «Кола», 435 км - ст. Шуйская, «Подъезд к ст. Надвоицы». Завершат ремонт автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, «Кола», 748 км-Сегежа, Р-21 «Кола» - Калевала-Лонка, Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша, Усланка-Мегрега-Обжа, Педасельга-Ладва-Ветка, Машезеро-Шапшезеро.

Продолжат работы по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений. Начнется реконструкция трех мостов на дорогах регионального значения.

Отремонтируют в этом году автодороги регионального значения в Питкярантском районе «Подъезд к д. Хемякоски» и «Подьезд к п. Хийденсельга».

В 2022 году по нацпроекту в Карелии отремонтировали объекты общей протяженностью около 250 км. // фото «Петрозаводск говорит»