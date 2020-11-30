30 ноября 2020, 09:06
Общество

Более 20 жителей Карелии госпитализированы с пневмонией за сутки

С 1 апреля внебольничная пневмония подтвердилась у 2593 человек

Жители Карелии с внебольничной пневмонией продолжают поступать в лечебные учреждения.

По сообщению оперативного штаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за сутки с пневмонией были госпитализированы 24 человека. Новых смертей не зарегистрировано.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 2593 пациента, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Отмечается, что всем пациентам с пневмонией проводится исследование на COVID -19. (фото rg.ru,  Алексей Сухоруков)

Обсудить
просмотр
178531
Метки: 
госпитализация
новости Карелии
внебольничная пневмония
оперативный штаб
заболеваемость