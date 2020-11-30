30 ноября 2020, 09:06
Более 20 жителей Карелии госпитализированы с пневмонией за сутки
С 1 апреля внебольничная пневмония подтвердилась у 2593 человек
Жители Карелии с внебольничной пневмонией продолжают поступать в лечебные учреждения.
По сообщению оперативного штаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за сутки с пневмонией были госпитализированы 24 человека. Новых смертей не зарегистрировано.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 2593 пациента, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Отмечается, что всем пациентам с пневмонией проводится исследование на COVID -19. (фото rg.ru, Алексей Сухоруков)