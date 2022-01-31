Более 100 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска

В ночь на 1 февраля специализированная техника будет работать в центре Петрозаводска, на Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке и Ключевой. О работах по вывозу снега сообщили в мэрии.

Снег продолжат вывозить с Карельского проспекта, с улиц Сыктывкарской, Калинина и Шотмана, с Лососинского и Ключевского шоссе, из Скандинавского проезда и Ругозерского переулка. Планируется убирать снег на улицах Пархоменко, Кирова и Ключевой.

С начала зимы с улиц города вывезли более 100 тысяч тонн снега. (фото vk.com)