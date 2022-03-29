Боксер из Петрозаводска выиграл турнир в Петербурге

Спортсмен из Петрозаводска Игорь Федоров стал победителем турнира по боксу, прошедшего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

26 марта в Северной столице состоялся открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева.

Золотую медаль соревнований завоевал петрозаводчанин Игорь Федоров. Спортсмен занимается у тренера Казбека Лорсанова. Фото: «Спорт - норма жизни Карелия»