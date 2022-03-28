Стадион «Спартак»: сказка про белого бычка

Текст: Татьяна Смирнова,

"Отражение. Карелия"

В столице Карелии улеглись (надолго ли?) страсти вокруг строительства на Кургане кластера зимних видов спорта. На все этапы этого проекта предполагалось выделить более 6 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета. Противники уничтожения любимого места активного отдыха петрозаводчан в процессе обсуждения вспоминали о стадионе «Спартак».

«Не трогайте Курган – займитесь реконструкцией пришедших в запустение спортивных сооружений!»,

- предлагали активисты.

«Спартак» – это единственный республиканский стадион, расположенный практически в центре Петрозаводска, который на глазах у всех буквально превращается в руины. Это даже не смешно: поводом для упоминания крупнейшего физкультурного объекта Карелии чаще являются не соревнования, а, скорей, ЧП. Например: «В 2013 году на стадионе «Спартак» кусок рухнувшей стены повредил иномарку», писал сайт Губдэйли.

О необходимости реконструкции «Спартака» заговорили в 2014 году в рамках празднования 30-летия объекта – тогда министром спорта был Воронов. На одном из совещаний чиновник сообщил, что стадион ждет серьезная реконструкция в рамках реализации программы социально-экономического развития республики к 100-летию образования Карелии.

А 13 июня 2015 года на стадионе состоялась очередная игра футбольного клуба «Карелия», которая оказалась в центре скандала. О случившемся сообщил паблик «Спорт в Карелии. Действительность»: «Посередине игры /на поле/ вышли представители закона и попросили фанатский сектор покинуть место дислокации! В связи с тем, что занимаемая трибуна не может быть использована! Обращаем внимание на дату последнего постановления - 29 апреля 2015. Причина - трибуна «немного» в аварийном состоянии! …Так вот - каждый раз, когда кто-то был на трибуне, руководству стадиона и министерству (это их сооружение) было абсолютно без разницы на безопасность людей!!! Вот такая вот халатность в исполнении своих обязанностей. И работали бы и дальше в таком режиме, да вот беда, приехал инспектор...»

В 2017 году Роман Голубев будучи первым заместителем министра по делам молодежи, физической культуре и спорту сообщил, что к стадиону «Спартак» пристроят легкоатлетический манеж. Стоимость работ оценивалась почти в 700 миллионов рублей, амбициозный проект рекомендовала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова. Планируемая реконструкция так и не была начата...

Время шло, однако ни в каких федеральные программы «Спартак» не попадал. В 2019 году вышел подробный репортаж о состоянии стадиона на портале «Петрозаводск говорит». «По всему периметру "Спартака" с трибун обваливается штукатурка, а следом падают и кирпичи. Автомобилистов предупреждают: машины возле стен не ставить – фасад находится в аварийном состоянии. Разрушения и упадок поражают не только прохожих: в коридорах стадиона видны следы потеков, они же украшают стены спортзала», - сообщалось в публикации.

9 июня 2020 года в СМИ появилась следующая информация: «Власти Карелии хотят создать современный легкоатлетический кластер на базе стадиона «Спартак» в Петрозаводске. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе трансляции канала «Россия 24». Вы тоже заметили завораживающее слово «кластер»? Что же было дальше?

В 2021 году в карельских СМИ снова стала появляться информация о планируемой реконструкции республиканского стадиона «Спартак» на основании поручения президента РФ Путина. Сообщалось, что сроки строительства всего объекта установлены на 2024-2025 годы. Исполнитель должен реконструировать существующие сооружения, в том числе обновить трибуны и футбольное поле. На прилегающей территории предусматривалось строительство здания ФОК с двумя универсальными игровыми залами единовременной пропускной способностью в 20-22 человека. Центр единоборств со специализированным спортивным залом пропускной способностью 48 человек должен разместиться в районе «Восточной трибуны». Предусмотрен был и зал для занятий боксом - в отдельном помещении.

В районе «Западной трибуны» по проекту предусматривались «двухзвездочный» гостиничный комплекс на 50 мест с номерами второй категории, а также административно-бытовые помещения, кафе неполного цикла на 50 мест с производственными помещениями.

Кроме того, «Спартак» должен обзавестись конференц-залом вместимостью до 50 человек и помещениями под офисы - с входом со стороны балкона на втором этаже с видом на реку. И, внимание! Общая предполагаемая предельная стоимость строительства объекта была оценена в 4,5 миллиарда рублей…

На сегодня у «кластера» дела идут ни шатко ни валко – чтоб не сказать «никак». Летом 2021 года состоялся аукцион на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции центрального республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске. На торги, которые организовывал УКС минстроя Карелии, было подано 11 заявок, а победителем стала компания из Пензы «Центрградпроект», которая сбила начальную цену контракта с 50 до 35 миллионов рублей.

Из неофициальных источников в сфере проектирования удалось узнать, что проектные работы частично приостановлены, так как все запланированные объекты не вмещаются на местности. Мешают «гаражи» (в большей части карельского обкома профсоюзов, которому изначально принадлежал «Спратак»), расположенные на запланированном для строительства участке, и в настоящее время вопрос с собственниками по их сносу Министерством образования и спорта РК, видимо, так и не решен.

Вновь, как и с кластером на Кургане, возникает вопрос: может быть, власти не стоило опять так масштабно фантазировать?

Может, стоило выполнить реконструкцию существующего объекта более грамотно, с привлечением (неформального) мнения спортивной общественности и специалистов сферы строительства?

В итоге, и это становится дурной традицией, существует риск, что разработанная проектная документация может стать невостребованной, и фантазии о реконструкции стадиона в таком огромном финансовом объеме никогда не воплотятся в жизнь. А речь идет о сопоставимых с кластером на Кургане суммах. Предполагаемая стоимость реконструкции (в ценах 2021 года) составляла 4,5 млрд рублей. Учитывая рост цен на строительные материалы, цена реконструкции после получения заключения госэкспертизы приблизится к 6 млрд рублей.

Более того, в настоящее время источник финансирования реконструкции стадиона не определен - средства не заложены ни в одной федеральной или региональной программе или проекте. Однако нанятые правительством проектировщики должны завершить свою работу осенью 2022 года…

Словом, картина печальная и бесперспективная. Главная причина снова на поверхности: вопросами реконструкции стадиона никто из руководителей сферы физической культуры и спорта в республике на протяжении нескольких лет не занимался. Сегодня «Спартак» находится в ненормативном состоянии, часть помещений закрыта для посещений...

…На фото известного карельского фотографа Бориса Семенова празднование 40-летней годовщины освобождения Петрозаводска в июне 1984 года. По воспоминаниям очевидцев, трибуны «Спартака» тогда в первый и последний раз были до отказа заполнены зрителями и участниками мероприятия.