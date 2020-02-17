17 февраля 2020, 15:46
Спорт

Боксер из Карелии выиграл всероссийские соревнования

Константин Опольский подтвердил выполнение норматива «Мастер спорта России по боксу»

В 12 по 16 февраля в подмосковных Люберцах проходили всероссийские соревнования по боксу среди мужчин класса А памяти Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, карельский боксер Константин Опольский стал победителем турнира.

В финале Константин одержал верх над Виталием Бойцовым из Московской области, победителем летней Спартакиады, финалистом кубка России 2019 года. Наш боксер подтвердил выполнение норматива «Мастер спорта России по боксу».

Обсудить
просмотр
163008
Метки: 
Бокс
Константин Опольский
московская область
люберцы
виталий бойцов
новости Карелии