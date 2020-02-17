Боксер из Карелии выиграл всероссийские соревнования

В 12 по 16 февраля в подмосковных Люберцах проходили всероссийские соревнования по боксу среди мужчин класса А памяти Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РК, карельский боксер Константин Опольский стал победителем турнира.

В финале Константин одержал верх над Виталием Бойцовым из Московской области, победителем летней Спартакиады, финалистом кубка России 2019 года. Наш боксер подтвердил выполнение норматива «Мастер спорта России по боксу».