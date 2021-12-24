Блогера, осквернившего потрет ветерана, приговорили к 4 годам колонии

19-летнего россиянина Матвея Юферова осудили за осквернение портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве.

По информации РИА Новости, полученной от источника в силовых структурах, молодой человек на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны помочился на стенд, посвященный герою войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию. Все это происходило ночью в ноябре. Блогер снял свои действия на телефон, а затем опубликовал в Интернете, было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура запросила для блогера пять лет колонии с лишением права администрировать сайты на тот же период. В итоге суд назначил молодому человеку наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение пяти лет размещать материалы в Интернете. (фото pixabay.com, qimono)