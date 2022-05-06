Блогер Некоглай и боец ММА попали в ДТП в Москве, погиб один человек

Авария с участием популярного блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, и бойца ММА Асхаба Магомедова произошла ночью 6 мая в Москве.

ДТП случилось у метро «Белорусская», участниками стали Porsche, Kia Rio и «Газель». По сообщению «Лента», погиб один человек. Автомобили получили серьезные повреждения. Столичный дептранс разместил в своем телеграм-канале видеозапись с камеры наблюдения.

По словам блогера, в автомобиль «Порше» врезался автомобиль каршеринга. По словам молодого человека, он получил сотрясение, у его пассажира – бойца ММА, оказалась разбита голова. (фото life.ru)