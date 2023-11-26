Ближайшей ночью в Карелии будет очень холодно

Завтра, 27 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, днем умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью -12, -14°, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -12, -17°С, местами до -24°С, днем -7, -12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -13-19, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -9-18, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -9-14, переменная облачность, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»