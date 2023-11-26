МЧС предупреждает жителей Карелии о непогоде

МЧС Карелии публикует предупреждение о непогоде. Она придет в республику в начале рабочей недели.

По данным синоптиков, днем 27 ноября в республике, преимущественно по южным и центральным районам ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 15-18 м/с. Будут мести метели. Под действие неблагоприятного явления попадет вся территория Карелии.

Жителей республики просят не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам. Стоит ограничить использование личного транспорта, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: unsplash.com / Courtney Chestnut