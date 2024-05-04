Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает РИА Новости.

Из часовни вышел патриарх Иерусалимский Феофил III, который молился внутри о снисхождении огня. Он и начал раздавать его находящимся в церкви людям.

Благодатный огонь развозят как святыню в различные страны. В Россию его доставляет Фонд Андрея Первозванного и привозит у Пасхе в Москву. Делегация уже получила святой огонь и едет в аэропорт.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой был погребен Иисус Христос. // фото: freepik.com