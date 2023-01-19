Благодаря усилиям приставов более 30 сирот получить жилье

За прошедший год в Карелии судебные приставы добились предоставления жилья 33 детям-сиротам, которые обратились с заявлениями в суд. Как отметили в пресс-службе УФССП, всего в 2022 году находилось 82 исполнительных производства о предоставлении законных жилых метров тем, кто остался без попечения родителей.

Стоит напомнить, что благоустроенное жилье детям-сиротам обязаны предоставлять муниципалитеты, а финансирование обеспечивается за счет субвенций. В ходе проводящегося контроля за освоением выделенных средств установлен ряд проблем, заключающихся в отсутствии либо свободных жилых помещений, либо денег. В свою очередь, это ведет к увеличению количества исполнительных производств, сообщили в ведомстве.

Так, петрозаводская администрация сообщает, что заявок на участие в объявленных аукционах на приобретение жилья для детей-сирот не поступало, потому что данная ситуация обусловлена максимальной ценой контракта – 2 млн 345 тысяч рублей за квартиру с минимальной площадью 25 кв.м, не соответствующей рыночной. Но Министерство социальной защиты республики отказало в удовлетворении ходатайства и максимальная цена контракта осталась на прежнем уровне. Аналогичные проблемы характерны для всех районов Карелии.

При этом, глав администраций упрекнуть в бездействии нельзя. Они вносят предложения о включении соответствующих объемов в расходную часть бюджета. Кроме того, по инициативе губернатора детям-сиротам старше 23 лет стали выдавать единовременную денежную выплату на покупку жилья. На сегодняшний день сумма сертификата составляет 1 млн 577 тысяч рублей. С начала года их уже получили 37 человек, 23 из них уже купили квартиры. Больше всего заявлений на сертификаты поступило из Муезерского района и Прионежья. // фото: freepik.