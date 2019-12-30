Бизнес-леди чуть не лишилась складских помещений из-за долгов

Жительница Карелии досрочно оплатила крупную задолженность - более 6 миллионов рублей, сообщают карельские приставы.

«Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимости - нежилых помещений, находящихся в собственности должницы. В районе Птицефабрики судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на складские помещения в количестве 9 объектов, предварительной стоимостью 12 миллионов рублей по кадастровой стоимости и на помещение магазина в районе Древлянки»,

- уточняется на сайте ФССП.

Должница обратилась в Петрозаводский городской суд с заявлением о предоставлении ей рассрочки платежа равными частями - по 200 тысяч рублей ежемесячно. Суд удовлетворил ее заявление, предоставив рассрочку. Должница внесла в первый месяц платеж. В следующий раз она не стала дожидаться наступления даты по второму платежу и внесла всю оставшуюся сумму задолженности единовременно.