Банкоматы будут учитывать забывчивость клиентов

«Сбербанк» добавил в новые устройства функцию автоматического возврата купюр. Таким образом банк проявил заботу о своих клиентах, забывающих деньги в банкоматах, сообщает РИА Новости.

Если клиент снимает наличные, но в процессе отвлечется и забудет их взять, банкомат вскоре заберет деньги обратно и автоматически зачислит на прежний счет. По данным «Сбербанка», технология уже помогла сократить число случаев, когда люди оставались без денег, на 30 процентов.

Функция доступна в банкоматах-ресайклерах — они могут работать без участия инкассаторов, то есть выдают деньги, которые вносят другие клиенты. Таких автоматов у «Сбербанка» сейчас 40 процентов общего числа. Всю сеть устройств банк планирует обновить в 2021 году.