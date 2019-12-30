Дом культуры открылся после ремонта в городе Карелии

В Питкяранте после ремонта открылся городской Дом культуры. Учреждение, закрытое с мая прошлого года, вновь открыло свои двери 27 декабря. На ремонт Дома культуры из бюджета Карелии было выделено 6,6 миллионов рублей, сообщили в правительстве.

«Эти средства направили на устранение пожарных предписаний, ремонт санузлов, приобретение новой «одежды» сцены», - прокомментировали траты сотрудники пресс-службы.

Дом культуры в Питкяранте - самый большой в Приладожье. Он работает в типовом кирпичном здании 1975 года постройки, располагает большим зрительным залом на 547 мест. В учреждении работают 13 культурно-досуговых формирований, в которых занимаются 393 участника.

С долгожданным событием жителей города и района поздравили первый заместитель культуры Республики Карелия Сергей Соловьев и глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин. На праздничном концерте в зале Дома культуры выступили лучшие исполнители и коллективы Питкярантского района.

В 2020 году ремонт учреждения продолжится. Для этого администрации района будет выделена субсидия в 2,5 млн рублей. Финансирование одобрено в декабре по итогам конкурсного отбора муниципальных образований республики для предоставления субсидий из республиканского бюджета. Кроме того, Питкярантский район планируют участие в грантовых конкурсах, в том числе в конкурсе Фонда кино на оборудование кинозала.