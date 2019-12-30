Жесткое ДТП на трассе «Кола» в Карелии: пострадало четыре человека

Сегодня в Олонецком районе Карелии на 294 км федеральной автодороги «Кола» произошло серьезное ДТП, в котором пострадало четыре человека, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительной информации, в 11.00 часов водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста».

«В результате ДТП пострадали 4 человека – водитель Лады Ларгус (оказана медицинская помощь); водитель Лады Веста и двое его пассажиров, женщина и 16-летний подросток (все жители Мурманской области) госпитализированы»,

– говорится в сообщении ГИБДД РК.

Госавтоинспекция Карелии настоятельно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, с учетом погодных условий и состояния проезжей части.