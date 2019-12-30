Сегодня ООО «КРЦ» подвели итоги акции «Погаси долги – получи подарок!». 15 человек получили сертификаты на сумму 2000 рублей в один из торговых центров города Петрозаводска.

По условиям акции потребителям необходимо было погасить имеющуюся задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения на 01.12.19. В розыгрыше призов приняли участие более 500 абонентов, победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел. Сегодня сертификаты вручили счастливчикам.