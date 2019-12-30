Диетологи назвали эффективные способы ускорить обмен веществ

Специалисты рассказали, как справиться с проблемой контроля веса. Врачи, рассказали, что стоит разнообразить рацион продуктами, ускоряющими метаболизм, сообщил корреспондент издания «Вечерняя Москва» со ссылкой на Food News.

В частности, следует пить больше жидкости. Отмечается, что полтора литра воды в день поможет сжечь дополнительных 17,4 тысячи килокалорий в год. Также можно пить травяной чай, есть фрукты и овощи, которые содержат много воды, - огурцы, грейпфруты, арбузы, цукини и многие другие.

Кроме того, специалисты советуют есть больше клетчатки, которой много в яблоках, брокколи, зеленом горошке, грушах, малине и репе. Также следует добавить в свой рацион больше неострого перца.

Помимо этого, специалисты посоветовали заниматься интенсивными физическими упражнениями в течение двух с половиной минут, чаще смеяться, а также спать при температуре в комнате около плюс 19 градусов.