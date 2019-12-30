Новый светофор на Кукковке начнет работу 4 января

С 4 января начнёт работу новый светофор на Карельском проспекте, сообщает администрация Петрозаводска.

Сейчас установленный на переходе между улицами Сортавальская и Василия Маргелова светофор работает в режиме жёлтого мигания.

4 января специалисты произведут настройку светофорного цикла и переведут его в рабочий режим.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными.