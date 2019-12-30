Двоих человек, представившихся журналистами «Дождя», задержали у ИК-9

Двое неизвестных фотографировали режимные объекты рядом с исправительной колонией №9 в Петрозаводске.

Как сообщает ИА «Республика» со ссылкой на УФСИН Карелии, они представились сотрудниками телеканала «Дождь», но подтверждающих документов не предъявили.

Сотрудники колонии объяснили корреспондентам, что вести съемку режимных объектов можно с письменного разрешения администрации колонии или ФСИН. У неизвестных такого разрешения не нашлось, но и прекращать съемку они отказались. На место была вызвана полиция, с неизвестными проводится беседа. Правоохранители планируют доставить их в отделение.