Банк «Открытие» поздравляет жителей Карелии с Новым годом

Бизнес-лидер, руководитель банковского бизнеса группы банка «Открытие» в Республике Карелия Ирина Мельникова поздравляет с наступающим Новым годом и желает финансового благополучия:

«Дорогие жители Республики Карелия! Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы в наступающем году вы делали исключительно приятные открытия, радовали себя и близких, укрепляли свое финансовое благополучие!

Пусть Вам сопутствуют удача и успех, а в Вашей семье царят гармония и взаимопонимание! Счастья, здоровья, приятных расходов и надежных доходов»,

– говорится в поздравлении.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.