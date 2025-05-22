Билайн запустил скоростной 4G в 16 малых населённых пунктах Карелии

Быстрый 4G билайна появился в апреле 2025 года благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселки и деревни, где проживает до 500 человек.

Связь 4G билайна появилась в следующих населенных пунктах республики:

Кемский муниципальный район: Панозеро;

Беломорский муниципальный район: Хвойный, Нюхча, Новое Машезеро;

Пряжинский муниципальный район: Кинелахта;

Пудожский муниципальный район: Куганаволок;

Кондопожский муниципальный район: Уница, Нелгомозеро;

Медвежьегорский муниципальный район: Маслозеро, Шалговаара, Сосновка, Ламбасручей;

Питкярантский муниципальный район: Раймяля, Ууксу;

Лоухский муниципальный район: Плотина;

Лахденпохский муниципальный район: Тоунан.

Благодаря новым базовым станциям жители районов получили возможность, например, слушать музыку онлайн на смартфоне, общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться банковскими, образовательными и другими онлайн-сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).

Для нас важно, чтобы жители даже самых малых и отдалённых населённых пунктов Карелии могли пользоваться качественной мобильной связью и современными цифровыми сервисами. Запуск новых базовых станций в 16 деревнях и сёлах региона — это ещё один шаг к сокращению цифрового неравенства и повышению уровня жизни. Мы продолжаем расширять покрытие сети, чтобы наши клиенты были на связи в разных уголках республики,

- подчеркнула директор Петрозаводского отделения билайна Анна Филиппова.

Билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. В 2023 и 2024 году в рамках проекта УЦН билайн подключил к мобильной связи 4G около 2000 населенных пунктов в разных регионах России.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне оператора.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE.