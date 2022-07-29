Библиотеки соберут учебники и книги для детей Карелии и Донбасса

В августе благотворительный школьный базар пройдет в Карелии. Муниципальные библиотеки соберут учебники, книги и школьные принадлежности для детей Карелии и Донбасса.

Традиционная акция приурочена ко Дню знаний. В Петрозаводске в акции участвуют Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова, Городская детская библиотека им. В. М. Данилова, Библиотека им. Н. Клюева, библиотеки №4, 7, 8, 11, 15, 22. Режим работы библиотек можно посмотреть здесь.

Акция продлится до 22 августа. Затем сотрудники библиотек передадут общественным организациям и социальным учреждениям необходимые школьные принадлежности для их воспитанников и подопечных. (фото unsplash.com, Sharon McCutcheon)