Безработный получил крупный кредит и тут же перевел деньги мошенникам

Телефонные аферисты запугали 39-летнего петрозаводчанина уголовным преследованием, убедив в том, что на него оформлен миллионный кредит.

Мошенник отправили безработного за кредитом в полтора миллиона. Один банк ему отказал, а в другом он получил 450 тысяч.

Обладатель займа, не задумываясь, перевел деньги на неизвестный счет и собирался снова идти в банк за следующим кредитом, но ему позвонила жена. Женщина объяснила доверчивому супругу, что его обманули.

Карельская полиция возбудила уголовное дело. // фото unsplash.com