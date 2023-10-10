10 октября 2023, 13:02
Безработный получил крупный кредит и тут же перевел деньги мошенникам
Звонок супруги остановил 39-летнего петрозаводчанина от следующего поспешного шага
Телефонные аферисты запугали 39-летнего петрозаводчанина уголовным преследованием, убедив в том, что на него оформлен миллионный кредит.
Мошенник отправили безработного за кредитом в полтора миллиона. Один банк ему отказал, а в другом он получил 450 тысяч.
Обладатель займа, не задумываясь, перевел деньги на неизвестный счет и собирался снова идти в банк за следующим кредитом, но ему позвонила жена. Женщина объяснила доверчивому супругу, что его обманули.
Карельская полиция возбудила уголовное дело. // фото unsplash.com