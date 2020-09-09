Безработные, имеющие детей, в сентябре получат доплату

Безработные россияне, имеющие детей, в сентябре получат доплату к пособию побезрабтице в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно размещено на сайте кабинета министров.

«Это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», сообщает кабмин.

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей - будут выделены из федерального бюджета.