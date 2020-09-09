09 сентября 2020, 11:20
Экономика

Россияне стали отказываться от банковских карт

Число карт сократилось на рекордный за последние пять лет показатель

Статистика показывает, что жители России во втором квартале текущего года стали массово отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, пишет РИА Новости со ссылкой на Банк России.

«Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц», - пишет агентство.

Одной из причин эксперты называют ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Кроме того, рынок элементарно насыщен картами. В среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".

То есть люди уже не видят необходимости в получении новых карт. Тем более, что раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако программы лояльности во многих банках значительно сокращены.

Обсудить
просмотр
174107
Метки: 
банковские карты
Сокращение
бюджет