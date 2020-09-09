Россияне стали отказываться от банковских карт

Статистика показывает, что жители России во втором квартале текущего года стали массово отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, пишет РИА Новости со ссылкой на Банк России.

«Количество банковских карт в использовании за этот период сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году - тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на четыре миллиона единиц», - пишет агентство.

Одной из причин эксперты называют ужесточение правил выдачи банками кредитных карт. Кроме того, рынок элементарно насыщен картами. В среднем на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены "на всякий случай".

То есть люди уже не видят необходимости в получении новых карт. Тем более, что раньше россияне оформляли по несколько карт с желанием получить кешбэк, однако программы лояльности во многих банках значительно сокращены.