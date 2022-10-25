Бездомный украл две иконы из Екатерининского храма в Петрозаводске

Из храма Великомученицы Екатерины в Петрозаводске украли икону Божией Матери «Казанская», созданной во второй половине XIX века.

Полицейские установили подозреваемого. По версии правоохранителей, к краже святыни причастен бомж, который постоянно находился возле храма и просил подаяние. В биографии мужчины есть судимость. Он зашел в храм, снял со стены икону, спрятал под одежду и скрылся. От святыни он избавился. Полицейские установили, что икону перепродавали несколько раз. В конце концов, ее нашли у торговца антиквариатом. Специалисты подтвердили, что икона имеет особую историко-художественную и культурную ценность, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Однако кража иконы Божией Матери «Казанская» оказалась не единственной на счету бездомного. Месяцев ранее он стащил из церкви икону святителя Спиридона Тримифунтского. Он пытался сбыть ее в специализированной торговой точке, но приемщица отказалась ее брать. Когда женщина отвлеклась, подозреваемый попытался забрать с прилавка церковную утварь, но его действия были замечены и пресечены. Мужчина сбежал, оставив икону.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Украденные иконы вернули в Екатерининский храм. Настоятель поблагодарил полицию.

МВД опубликовало видео возвращения святынь. (фото скриншот)