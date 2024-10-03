03 октября 2024, 19:07
Спорт

Без поддержки и без поздравлений осталась юная чемпионка из Карелии

Серафима Костякова стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу
Серафима Костякова на ринге в Тайланде. Первенство мира 2024.

Спортсменка из Карелии Сима Костякова стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу. Друзья по команде дали ей прозвище - золотая Серафима.

Но для поездки в Тайланд многодетным родителям Серафимы, которые воспитывают еще ребенка с тяжелой формой ДЦП, пришлось собирать деньги всем миром. Республиканские власти юную чемпионку не поддержали и даже не поздравили. 

В гостях у Симы побывала Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов. Подробности в нашем сюжете.

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