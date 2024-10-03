Без поддержки и без поздравлений осталась юная чемпионка из Карелии

Спортсменка из Карелии Сима Костякова стала двукратной чемпионкой мира по тайскому боксу. Друзья по команде дали ей прозвище - золотая Серафима.



Но для поездки в Тайланд многодетным родителям Серафимы, которые воспитывают еще ребенка с тяжелой формой ДЦП, пришлось собирать деньги всем миром. Республиканские власти юную чемпионку не поддержали и даже не поздравили.

В гостях у Симы побывала Марина Бедорфас и Евгений Евдокимов. Подробности в нашем сюжете.